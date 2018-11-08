В США заявили о бессилии перед российским ракетами

У Соединенных Штатов Америки нет таких оборонных систем, которые позволили бы в случае войны защититься даже от более старого российского вооружения, не говоря уже о новейших разработках.

Такое мнение выразило американское аналитическое издание The National Interest. По мнению его авторов, у США нет противоракетных систем, способных отразить существующие баллистические ракеты, поэтому России просто не понадобятся системы «Авангард».

Издание отмечает, что сейчас у РФ чуть более 500 ракет различного базирования, и чтобы «прекратить существование Соединенных Штатов как государства», будет достаточно лишь малой их части.

В The National Interest говорят о том, что сейчас Америка может только предпринять попытки разработать новые оборонные системы, но «ни один здравомыслящий человек» не поверит, что они смогут гарантировать стопроцентную «пуленепробиваемую» защиту, которая остановит боеголовки, приближающиеся со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

Таким образом, издание делает вывод, что новейшие оружейные разработки России создаются для того, чтобы пробить защиту, которой фактически не существует.

Между тем российский ракетный комплекс «Авангард» может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Сроки этого зависят от сроков выпуска первой серии боевых блоков и успешности первых испытаний ракеты с боевым оснащением. В случае успеха комплекс примут на вооружение ранее 2019 года.