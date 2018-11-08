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Госдума готовит ограничения по любительской рыбалке в России

Анастасия Евдокимова
16:33 08.11.2018
Предложенный правительством вариант об именных разрешениях для рыбаков не принят, так как это могло повлечь негативную оценку со стороны общества рыболовов.
Фото: Nikolay Gyngazov Fachrul Reza ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Комитет Госдумы по природным ресурсам подготовил законопроект о любительской рыбалке ко второму, основному чтению. Согласно нововведениям на одном водоеме нельзя будет ловить и разводить рыбу, что, по мнению парламентариев, «позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу». Предложенный правительством вариант об именных разрешениях для рыбаков не принят, так как это могло повлечь негативную оценку со стороны общества рыболовов. Об этом в интервью «Звезде» рассказал глава комитета Николай Николаев.

«С 12 года этот закон находится в Госдуме. В первом чтении он был принят и долгие годы находился в подвешенном состоянии. Причиной были два камня преткновения - предложение о введении именных разрешений и непонимание того, что делать с рыбопромысловыми участками. Именные разрешения - это риск введения тотальной платной рыбалки. И формирование этих списков оставалось загадкой. Мы не понимали, каким именно образом формировать эти списки. Самый главный компромисс, которого мы добились, - это то, что мы не будем сейчас вводить эти именные разрешения», - сказал «Звезде» Николаев.

Именные разрешения и рыбопромысловые участки

В 2011 году поднимался вопрос о запрете рыбопромысловых участков, то есть тех участков, где предоставляют платную рыбалку. Шла речь о тех регионах, в которых на 60% территории водной глади занимались таким бизнесом. По факту люди не могли бесплатно рыбачить в этих районах. Сейчас ситуация серьезно изменилась.

«Предложение, которое высказывало правительство о полном запрете рыбопромысловых участков, наталкивалось еще на один факт. В северных регионах есть участки, которые выполняют природоохранную функцию. Там есть лосось, семга. А на соседней речушке все выловили. Поэтому для нас важно было достичь договоренности с правительством, чтобы такие охранные участки остались. Мы пришли к соглашению», - отметил Николаев.

Согласно нововведениям, все рыбопромысловые участки будут закрыты в конце 2020 года, но те участки, которые культивируют и охраняют редкие породы рыб из нормативных актов Минсельхоза, останутся.

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Сетный лов

Среди тех факторов, которые изменятся, также есть проблемы сетного лова. Для северных регионов это особенно важно. Будет разрешена рыбалка сетями в определенные периоды времени в отдельных регионах, но сеть нужно будет регистрировать на отдельного человека с отдельным номером. Под запретом будут также продажа жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой. Это даст возможность контролировать использование сетей и урегулировать ситуацию с загрязнением водоемов и отловом рыбы.

Подводная охота

Запрещается подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

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«Есть ограничения по подводной охоте. Все они связаны с безопасностью. Важно, что в законопроекте, подготовленном ко второму чтению, разрешен конфликт между предпринимателями и рыболовами-любителями. В законе мы прописали, что любительская рыбалка не будет разрешена на той территории, которая официально используется для развития аквакультуры. Здесь люди вкладывают свои деньги, зарыбляют, потом приходит человек и начинает ловить рыбу», - заключил Николаев.

Любительским рыболовством в России увлекается от 15 до 25 миллионов человек. Он подчеркнул, что принятие данного механизма лишило бы отечественных рыболовов возможности полноценно удить рыбу на водоемах общего пользования.

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