Госдума готовит ограничения по любительской рыбалке в России

Комитет Госдумы по природным ресурсам подготовил законопроект о любительской рыбалке ко второму, основному чтению. Согласно нововведениям на одном водоеме нельзя будет ловить и разводить рыбу, что, по мнению парламентариев, «позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу». Предложенный правительством вариант об именных разрешениях для рыбаков не принят, так как это могло повлечь негативную оценку со стороны общества рыболовов. Об этом в интервью «Звезде» рассказал глава комитета Николай Николаев.

«С 12 года этот закон находится в Госдуме. В первом чтении он был принят и долгие годы находился в подвешенном состоянии. Причиной были два камня преткновения - предложение о введении именных разрешений и непонимание того, что делать с рыбопромысловыми участками. Именные разрешения - это риск введения тотальной платной рыбалки. И формирование этих списков оставалось загадкой. Мы не понимали, каким именно образом формировать эти списки. Самый главный компромисс, которого мы добились, - это то, что мы не будем сейчас вводить эти именные разрешения», - сказал «Звезде» Николаев.

Именные разрешения и рыбопромысловые участки

В 2011 году поднимался вопрос о запрете рыбопромысловых участков, то есть тех участков, где предоставляют платную рыбалку. Шла речь о тех регионах, в которых на 60% территории водной глади занимались таким бизнесом. По факту люди не могли бесплатно рыбачить в этих районах. Сейчас ситуация серьезно изменилась.

«Предложение, которое высказывало правительство о полном запрете рыбопромысловых участков, наталкивалось еще на один факт. В северных регионах есть участки, которые выполняют природоохранную функцию. Там есть лосось, семга. А на соседней речушке все выловили. Поэтому для нас важно было достичь договоренности с правительством, чтобы такие охранные участки остались. Мы пришли к соглашению», - отметил Николаев.

Согласно нововведениям, все рыбопромысловые участки будут закрыты в конце 2020 года, но те участки, которые культивируют и охраняют редкие породы рыб из нормативных актов Минсельхоза, останутся.

Сетный лов

Среди тех факторов, которые изменятся, также есть проблемы сетного лова. Для северных регионов это особенно важно. Будет разрешена рыбалка сетями в определенные периоды времени в отдельных регионах, но сеть нужно будет регистрировать на отдельного человека с отдельным номером. Под запретом будут также продажа жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой. Это даст возможность контролировать использование сетей и урегулировать ситуацию с загрязнением водоемов и отловом рыбы.

Подводная охота

Запрещается подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

«Есть ограничения по подводной охоте. Все они связаны с безопасностью. Важно, что в законопроекте, подготовленном ко второму чтению, разрешен конфликт между предпринимателями и рыболовами-любителями. В законе мы прописали, что любительская рыбалка не будет разрешена на той территории, которая официально используется для развития аквакультуры. Здесь люди вкладывают свои деньги, зарыбляют, потом приходит человек и начинает ловить рыбу», - заключил Николаев.

Любительским рыболовством в России увлекается от 15 до 25 миллионов человек. Он подчеркнул, что принятие данного механизма лишило бы отечественных рыболовов возможности полноценно удить рыбу на водоемах общего пользования.