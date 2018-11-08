Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии

Калифорнийские полицейские не исключают возможности, что стрельба в баре, которую устроил неизвестный преступник, была террористическим актом.

Определить личность стрелка на данный момент не удалось, поэтому утверждать что-либо полицейские не могут, но рассматривают все возможные ситуации. Об этом рассказал шериф Джефф Дин.

«Мы не знаем, есть ли связь терроризма с этим инцидентом, или нет. Как вы знаете, ведется расследование, и эта информация станет известной, когда будет точно установлено, кем был подозреваемый», - цитирует его телеканал ABC7.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в одном из баров Калифорнии во время студенческой вечеринки. Пострадали 11 человек, среди которых был заместитель шерифа города. Позже стрелка, скрывшегося с места преступления, нейтрализовала полиция.