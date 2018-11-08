Порошенко заявил, что Еврокомиссия поможет Киеву получить €500 млн от МВФ

Петр Порошенко считает, что Еврокомиссия окажет Киеву помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом (ВМФ). Об этом украинский лидер заявил по итогам встречи с президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

«С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, через несколько недель, будет выделено 500 миллионов евро макрофинансовой помощи, будет представлена помощь в сотрудничестве с МВФ», - сказал Порошенко.

В марте 2019 года истекает срок расширенного финансирования Украины Международным валютным фондом. Документ заменит соглашение о новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by. За несколько часов до этого стало известно о повышении цены на газ для жителей Украины с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен (303,2 доллара) за тысячу кубометров. Как пояснил премьер-министр страны Владимир Гройсман, Киев не мог поступить иначе: сложившаяся ситуация грозила прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолтом.

Ситуацию на Украине обсудят эксперты и журналисты на ток-шоу «Открытый эфир». Смотрите новый выпуск программы на телеканале «Звезда» 8 ноября в 21:35.