Замминистра цифрового развития дал рекомендации россиянам по переходу на цифровое ТВ

Уже 90% граждан России перешли на цифровое ТВ. Окончательно на всей территории страны «цифра» должна вещать к началу 2019 года. Об этом в интервью «Звезде» рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Политик сказал, что те, у кого телевизоры младше пяти лет, даже не заметили этого перехода. Также обладатели кабельного и спутникового телевидения уже смотрят передачи в цифровом качестве.

Однако те граждане, которые проживают в частных домах, должны самостоятельно озаботиться покупкой специальной цифровой приставки.

«Необходимо обратить внимание на маркировку Т2 на антенне и приставке. Именно это и является указателем того, что оборудование может принимать цифровой сигнал», - объяснил Волин.

По его словам, в многоквартирных домах за замену антенны отвечают управляющие компании, и все оборудование уже заменено.

Алексей Волин рассказал, что, помимо лучшего качества изображения, у граждан России, которые проживают в отдаленных уголках страны, появится возможность смотреть 20 каналов. Раньше же, в эру аналогового ТВ, у них ловило только три-четыре федеральных канала.

Политик порекомендовал тем, у кого еще нет приставки и соответствующей антенны, до Нового года озаботиться их приобретением. Дело в том, что некоторые федеральные каналы с Нового года полностью прекратят аналоговое вещание. И вместо новогодних праздников людям придется «бегать по магазинам в поисках оборудования».