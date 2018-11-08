Медведев прервал доклад главы РЖД, призвав его не хвалиться успехами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прервал выступление гендиректора РЖД Олега Белозерова на заседании правительства, попросив его не хвалиться успехами, а сообщать о существенных моментах, которые необходимо учесть при рассмотрении вопроса финансирования и инвестиций.

Белозеров начал рассказывать об увеличении товарооборота и других достижениях компании, после чего премьер резко поменял направление его выступления.

«Давайте не о достижениях. Вы: "Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот - выше советского...". Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?» - сказал Медведев.

Инвестпрограмма РЖД на 2019 год составит более 680 миллиардов рублей. На 2020 год - свыше 820 миллиардов рублей, на 2021 год - 745 миллиардов рублей. На заседании Дмитрий Медведев отметил, что в программе возможны корректировки в зависимости от того, как будут осваиваться средства.