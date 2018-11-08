В Кремле назвали нормальной ситуацию с границей Чечни и Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблему с определением административной границы между Чечней и Ингушетией. Он заявил, что в Кремле следят за развитием ситуации и ждут решения Конституционного суда РФ.

«Это абсолютно нормальная, но спорная, скажем так, ситуация. Спор урегулируется в судебном порядке», - сказал Песков.

Ранее главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров провели обмен территориями, закрыв таким образом вопрос об административной границе между республиками и подписав соглашение. Однако позже Конституционный суд Ингушетии не признал данный акт, сочтя его неконституционным и заявив, что соглашение не имеет правовой основы без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия.