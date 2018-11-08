Опубликованы кадры с места крушения самолета Ан-2 под Архангельском

«Звезда» публикует кадры с места крушения самолета Ан-2 в лесном массиве в Архангельской области.

Как сообщает СК РФ по региону, на борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок. Никто не погиб. Госпитализированы два человека.

Вертолет Ми-8 вылетел к месту жесткой посадки самолета.

«Из аэропорта Васьково из 2-го объединенного авиаотряда на место направляется вертолет Ми-8 со спасателями на борту с задачей эвакуировать людей с самолета в город Архангельск», - рассказал Дмитрий Чистяков, руководитель пресс-службы МЧС РФ по Архангельской области.

СК РФ возбудил уголовное дело после инцидента. Губернатор региона Игорь Орлов взял ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2, выполнявший внутренний рейс по маршруту Васьково - Мезень, совершил жесткую посадку в Приморском районе Архангельской области. Причиной инцидента стало обледенение фюзеляжа.