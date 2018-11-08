В Оренбурге около 200 человек эвакуировали из-за пожара в детском центре здоровья
Возгорание произошло на площади 312 квадратных метров в чердачном помещении.
Фото: МО РФ
Около 200 человек было эвакуировано из детского оздоровительно-образовательного центра «Город детства» в Оренбурге.
Причиной эвакуации стал пожар. В общей сложности эвакуировано 169 детей и 25 сотрудников. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.
По данным ведомства, загорелось чердачное помещение. Возгорание произошло на площади 312 квадратных метров.