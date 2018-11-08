Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета Ан-2 под Архангельском

СК РФ возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области. Губернатор региона Игорь Орлов взял ситуацию под личный контроль.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Самолет Ан-2, выполнявший внутренний рейс по маршруту Васьково - Мезень, совершил жесткую посадку в Приморском районе Архангельской области в лесном массиве. Причиной инцидента стало обледенение фюзеляжа.

На борту находились 11 пассажиров, включая ребенка, а также два члена экипажа. В результате происшествия один взрослый человек пострадал, ребенка отправили в больницу на обследование.