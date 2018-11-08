Лавров раскрыл подробности грядущих переговоров Путина и Трампа
Главной темой разговора президентов РФ и США станут двусторонние взаимоотношения и актуальные вопросы мировой повестки дня.
Фото: Lehtikuva Heikki Saukkomaa, Globallookpress
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал грядущие переговоры президентов России и США. Глава российской дипломатии заявил, что беседа будет насыщенной и содержательной, так как потребность в диалоге между двумя лидерами назрела давно.
«Вопросов на повестке дня много, президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым», - рассказал министр.
Уже 11 ноября президенты встретятся в Париже, где смогут кратко пообщаться во время церемонии празднования столетнего юбилея окончания Первой мировой войны. Более содержательная встреча, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, состоится в Буэнос-Айресе на полях саммита G20.
Он пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.