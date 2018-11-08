Директор ФСБ рассказал о непрекращающихся контактах с американскими спецслужбами

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о контактах российских и американских спецслужб, при этом личных переговоров с директором ЦРУ он еще не проводил.

«Контакты с американскими спецслужбами не прекращались, несмотря на политическую ситуацию», - сказал Бортников по итогам XVII совещания руководителей спецслужб.

Он отметил, что представители ЦРУ и ФБР присутствовали на совещании глав мировых спецслужб в Москве.

«Во время этих контактов была возможность пообщаться и с госпожой Хаспел, она присутствовала в качестве заместителя», - добавил Бортников.

Директор ФСБ подчеркнул, что к обеспечению безопасности на ЧМ-2018 по футболу в России привлекались спецслужбы из 35 государств. Иностранные спецслужбы в основном «обеспечивали присутствие» иностранных спортсменов.