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Ректор Московской духовной академии рассказал, как его депортировали с Украины

Ян Брацкий
14:23 08.11.2018
Ранее инцидент с архиепископом прокомментировали в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси, а также в МИД РФ.
Фото: Saint-Petersburg Theological Academy, Wikimedia

Ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий прокомментировал «Звезде» инцидент со своим участием в киевском аэропорту Жуляны.

Накануне священнослужитель и сопровождавший его студент академии прибыли на Украину по приглашению ректора местных духовных школ. Предполагалось участие священника РПЦ в православных торжествах.

Однако украинские пограничники отказали россиянам во въезде, вручив официальную бумагу с неясной формулировкой. Владыка Амвросий считает, что произошедшее может быть связано с призывом Петра Порошенко не пускать на территорию Украины священников РПЦ и всячески содействовать их выдворению.

«Ежегодно в Киевскую духовную академию съезжаются представители разных духовных образовательных учреждений для участия в православном празднике. Для Киевской духовной академии это 9 ноября - День памяти преподобного Нестора-летописца. Мы всегда ездили друг к другу в гости и, надеюсь, продолжим эти поездки. Обычно праздник включает в себя несколько богослужений, торжественный акт и братскую трапезу.

Пограничники вели себя достаточно вежливо. Меня спрашивали, был ли я в ДНР или в Крыму, когда последний раз был на Украине. Потом меня и моего сопровождающего, студента Московской духовной академии, попросили подождать какое-то время и вручили официальную бумагу в которой была изложена причина того, почему нам отказано во въезде на Украину.

Причина - якобы неподтверждение цели нашего пребывания на украинской земле, хотя я только что рассказал им и о приглашении, и о цели своего визита, и о программе празднований. На мой вопрос, как это понимать, ведь цель моего приезда очевидна, ответили молчанием.

Мое выдворение с Украины - это легкий способ борьбы с человеком, который является не политиком, каковым меня некоторые считали, а просто священнослужителем. Я не знаю, какую угрозу представлял для Украины, приехав помолиться у мощей святых и разделить радость престольного торжества со своими братьями.

Мне было сказано, что это единичный отказ, а не запрет на въезд на Украину, хотя властям Украины верить нельзя. Думаю, наступят времена, когда мы снова сможем общаться со своими братьями. Мы всегда принимаем украинских представителей. Вчера я получил сотни сообщений с поддержкой и извинениями именно с территории Украины. У меня просили прощения за то, что произошло в аэропорту Жуляны», - рассказал архиепископ Амвросий.

В своем интервью владыка не смог обойти вниманием вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Священник назвал это беззаконием и процессом, направленным на разрушение православия.

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