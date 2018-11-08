ВЦИОМ рассказал, каким производителям продуктов отдают предпочтение россияне

Большинство россиян при прочих равных условиях предпочтут продукты отечественного производства, а не импортного. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

При равной цене наши сограждане купят российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%), макароны (85%), шоколад (76%). 51% россиян выберут отечественные лекарства.

А вот с бытовой техникой дела обстоят иначе. 75% опрошенных отдадут предпочтение импортной продукции.

Наши сограждане также рассказали, кто у них в семье отвечает за приобретение продукции. 31% представителей сильной половины человечества уверены, что за наполнение холодильника отвечают только они, 54% мужчин участвуют в закупках наравне с другими членами семьи, а еще 15% заняты более важными делами. У женщин соотношение другое - 61% представительниц прекрасного пола заведуют холодильником, 34% привлекают к этому процессу свою семью и только 5% вообще не занимаются продуктовыми списками.