Имел доступ к служебным помещениям: стали известны новые подробности содержания Цеповяза в колонии

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, приговоренный к 20 годам лишения свободы за особо тяжкие преступления, пользовался незаконными привилегиями в исправительной колонии строгого режима в Амурской области.

В частности, он имел свободный доступ к служебным помещениям исправительного учреждения, питался деликатесами, а также систематически переписывался с сыном, отправляя сообщения с разных номеров телефонов, сообщает газета «Известия».

Кроме того, заключенному часто предоставлялись длительные свидания с родственниками и друзьями.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, администрация колонии незаконно перевела Цеповяза на облегченные условия отбывания наказания.

Вячеслава Цеповяза перевели 8 ноября в штрафной изолятор колонии в Амурской области после публикации в Сети фото, на которых он ест мясо крабов, шашлык, красную икру и другую непривычную для заключенных пищу.

Сейчас в исправительном учреждении работает специально организованная комиссия, члены которой проверяют, в каких условиях содержится член банды. Как сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, в отношении членов администрации ИК-3, в которой отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, могут возбудить уголовные дела. На этом настаивает Генеральная прокуратура РФ.

В ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сообщникам, Игорю Черныху и Владимиру Алексееву, инкриминировали пожизненный срок за убийство 12 человек. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и Николай Цапок получили по 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.