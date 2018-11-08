Эксперт спрогнозировал развал Евросоюза

Политолог Марк Бернардини полагает, что Евросоюзу необходимо изменить форму существования. В противном случае, считает эксперт, ЕС ждет скорый развал.

Так Бернардини прокомментировал сообщения о возможном выходе Польши из Евросоюза. Недавно президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что из-за конфликта с Брюсселем Варшава близка к выходу из ЕС. По аналогии с Brexit этому процессу уже придумали название - Poexit.

«Я всегда говорил, что либо в Евросоюзе что-то изменится, либо его не станет... Пока я не вижу со стороны Евросоюза, Европарламента, Еврокомиссии никаких сдвигов, чтобы они поняли, что так дальше нельзя. По-моему, они до сих пор настаивают. Если они будут настаивать, во-первых, это плохо скажется, и, во-вторых, Польша продолжит свою политику...» - предположил Бернардини в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По словам политолога, проблемы и мотив для выхода из Евросоюза есть практически у каждого государства ЕС.

«Греция, Италия, Германия - в принципе, самая сильная страна в ЕС, но и там есть проблемы. Испания, Швеция и так далее. У каждого своя мотивация. Это действительно может стать снежной лавиной и пойти по всем странам», - перечислил Бернардини.

При этом сам политолог отметил, что не является сторонником распада Евросоюза.

«И хоть я не сторонник того, чтобы Евросоюз распался, но в такой форме он больше существовать не может. И он уже не соответствует тому, чему должен был соответствовать тогда, когда его изобрели. Что будет дальше, посмотрим: либо они одумаются, либо настанут очень интересные времена», - заключил эксперт.

Польский политик и президент Европейского совета Дональд Туск недавно заявил, что выход Польши из ЕС может произойти случайно. По его мнению, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать так называемый Poexit простейшей ошибкой.

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