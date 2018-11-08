Полиция обезвредила устроившего стрельбу в Калифорнии

Мэр города Таузанд-Окс сообщил, что преступник, устроивший стрельбу, остановлен и нейтрализован. Ранее СМИ сообщали, что ему удалось скрыться с места преступления.

Неизвестный расстрелял бар в Калифорнии, в котором проходила студенческая вечеринка. По словам очевидцев, он сделал не менее 30 выстрелов. По данным полиции, пострадали 11 человек, в том числе заместитель шерифа города.

Один из очевидцев рассказал, что на преступнике были специальные баллистические очки и якобы он был похож на выходца с Ближнего Востока.