Вертолет Ми-8 потерпел крушение под Тверью

В Тверской области потерпел крушение вертолет Ми-8, который летел из Ржева в Андреаполь.

Как «Звезде» сообщил источник в экстренных службах региона, крушение произошло в Жарковском районе. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека, им удалось выжить.

По данным управления МЧС по Тверской области, вертолет упал во время облета газопровода. Московское межрегиональное СУ СК на транспорте проверяет информацию. Обстоятельства ЧП выясняются.