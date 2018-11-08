Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

Семь человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Крыму. Об этом «Звезде» сообщили в правоохранительных органах региона.

«В Сакском районе Крыма произошло ДТП с участием микроавтобуса. В нем находились семь пассажиров, в том числе шестеро детей. В результате аварии пострадали семь человек, все они госпитализированы», - рассказали сотрудники полиции.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативники и эксперты. Устанавливаются причины ДТП.