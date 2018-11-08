«Нафтогаз Украины» подал в суд на правительство Украины

Украинская компания «Нафтогаз» подала иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой взыскать с правительства Украины компенсацию суммой 236 миллионов долларов (6,63 миллиарда гривен). Об этом гендиректор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

««Нафтогаз» юридическая компания, управление которой по закону обязано действовать в интересах компании, защищать свои права, закон рынка природного газа, иначе им может быть предъявлено обвинение вне закона», - написал Витренко.

Причиной иска стали поставки газа гражданам по стоимости ниже рыночной.

Компания требует от правительства компенсацию за требование поставлять газ населению по таким ценам.

Ранее Киев повысил цены на газ для граждан страны на 23,5%, объяснив это требованиями МВФ, который в противном случае якобы может отказать Украине в новых траншах. Правительство Украины фактически увеличило цены без отмашки Государственной регуляторной службы.