«Он просто молча расстреливал нас» - очевидцы рассказали о калифорнийском стрелке

Сегодня стало известно, что в баре в Калифорнии произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали около 30 человек, однако точных сведений пока нет. Очевидцы, которым удалось спастись, рассказали о том, как выглядел этот человек и как все произошло.

«Он бросил несколько дымовых шашек, а потом вошел и начал стрелять. Я тогда был у входа, разговаривал с отчимом. Упал на пол, увидел, что охранник мертв. Хотя не могу точно сказать, но он лежал у входа. А человек шел внутрь и стрелял. Я схватил стул и разбил им окно, чтобы выбраться и помочь другим. На нем были защитные очки, еще борода, он был похож на выходца с Ближнего Востока», - рассказал один из очевидцев.

Другой мужчина был более эмоциональным. Он едва сдерживал слезы от пережитого шока.

«Я был прямо у входа, когда послышались выстрелы и повалил какой-то дым. И после первых выстрелов я понял, что это по-настоящему. А мой сын говорил, что это шутка. Мы упали на пол, стрелявший начал проходить внутрь. Он стал стрелять в людей, выстрелил в кассира - совсем молодую девушку. Он просто молча нас расстреливал», - запинаясь, рассказал другой свидетель.

Мэр города Таузанд-Окс сообщил, что преступник, устроивший стрельбу, остановлен нейтрализован.