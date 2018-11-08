В МЧС рассказали подробности жесткой посадки Ан-2 вблизи Архангельска

Руководитель пресс-службы МЧС РФ по Архангельской области Дмитрий Чистяков рассказал подробности жесткой посадки самолета Ан-2, на борту которого были 11 человек, а также два члена экипажа.

Он отметил, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в лесотундровой зоне примерно в 50 километрах от Архангельска.

«Известно об одном пострадавшем. На место направляется вертолет Ми-8 со спасателями на борту с задачей эвакуировать людей с самолета в город Архангельск», - сообщил Чистяков в комментарии «Звезде».

Ранее сообщалось, что во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась.