МИД РФ прокомментировал отказ украинских силовиков пустить на территорию страны священника РПЦ

В МИД РФ прокомментировали отказ украинских властей пустить на территорию страны епископа Амвросия. Священнослужитель направлялся в Киев по приглашению ректора местных духовных школ, чтобы принять участие в праздничных православных мероприятиях.

Мария Захарова на традиционном брифинге рассказала об отношении внешнеполитического ведомства к очередному недружественному шагу официального Киева.

«Все поставлено под контроль украинских силовиков, которые диктуют правила игры во всем. Они переписывают действующие законы Украины, вводя свои собственные инструкции. Конституция Украины - это одно, а инструкции СБУ - это совершенно другое.

Это все идет не просто вразрез с какой-то теорией или с требованиями в области соблюдения прав человека, а идет вразрез с базовыми принципами жизни нормальных людей. Это, безусловно, вмешательство в религиозные дела», - сказала Захарова.

Ранее инцидент в киевском аэропорту прокомментировали в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси. Там назвали действия украинских силовиков возмутительными и вызывающими сожаление.