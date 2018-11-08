Охотник за авианосцами: Китай представил новейшую противокорабельную «ракету-убийцу»

На авиасалоне в Чжухае, который стартовал 6 ноября, Корпорация аэрокосмической науки и промышленности Китая презентовала новую ракету СМ-401. Диаметр ее корпуса составляет почти 85 сантиметров.

В настоящее время подробных сведений о разработке нет. По словам наблюдателей, она якобы аналогична российской баллистической ракете «Искандер-М», но, как уточняет издание The Drive, СМ-401 все же уступает по размерам.

По данным СМИ, пусковая установка способна применять сразу две ракеты с различными траекториями по одной или двум целям, что позволяет поражать большие объекты, движущиеся с относительно небольшой скоростью, например авианосцы или крупные боевые корабли.

Также уточняется, что минимальная дальность ракеты составляет 15 километров, а максимальная - 290.

«Стоит однако учитывать, что Китай не является участником РКРТ, хоть и заявлял о приверженности его условиям и желании стать участником, поэтому реальная дальность ракеты для щедрого покупателя может быть и заметно больше», - сообщил в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин.

Что касается скорости ракеты, то она составляет от четырех до шести чисел Маха. При этом часть траектории ракета способна преодолеть в ближнем космосе, после чего на огромной скорости обрушивается на цель. Как уточняет издание The National Interest, новая разработка может очень не понравиться кораблям ВМС США.