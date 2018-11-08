Всю жизнь за дирижерским пультом: Москва встретила Эннио Морриконе овациями

Концерт прославленного итальянского композитора и дирижера Эннио Морриконе состоялся в Государственном Кремлевском дворце. Свободных мест в зрительном зале не осталось, благодарные слушатели раскупили билеты на концерт за несколько дней.

В рамках концертного тура «60 лет музыки», который посвящен творческому пути маэстро, Морриконе дал два концерта в России, в Санкт-Петербурге и Москве. С собой классик привез Чешский национальный симфонический оркестр. История сотрудничества Морриконе именно с этими музыкантами насчитывает несколько лет.

Появление заслуженного мастера сотни поднявшихся со своих мест зрителей встретили бурными овациями, которые еще не раз прерывали выступления оркестра. Артисты под управлением гения исполнили наиболее известные произведения из кинофильмов, включая всеми известную тему из кинокартины «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

Оскароносного композитора трижды вызывали на бис и буквально искупали в овациях после завершения концерта, не давая уйти за кулисы. В качестве благодарности и подарка к грядущему юбилею артисты Госкамеллы им. А. А. Юрлова исполнили для Морриконе «Многая лета».