Обледеневший в воздухе самолет Ан-2 совершил жесткую посадку под Архангельском

В Архангельской области совершил жесткую посадку обледеневший самолет Ан-2, на борту которого находились пассажиры. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По предварительной информации, Ан-2 совершил жесткую посадку в четырех километрах от аэродрома Васьково», - говорится в сообщении.

В настоящее время данные о пострадавших уточняются. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Васьково - Мезень.

«Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась», - отметили в ведомстве.

Также известно и место аварийной посадки. МЧС направило туда вертолет со спасателями для эвакуации пассажиров Ан-2. По предварительным данным, на борту находились 11 человек, включая ребенка.