Россия призвала США применить закон по химоружию к самим себе

Россия призвала США применить их же закон по химическому оружию к самим себе, поскольку именно Вашингтон не ликвидирует свои химарсеналы. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия уже давно «уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал».

«Это было надлежащим образом проверено и подтверждено представителями организаций по запрещению химоружия», - сообщила Захарова во время брифинга.

Вместе с тем она отметила, что обязательство по его уничтожению США все еще не выполнили и продолжают откладывать завершение этого процесса.

«Я уверена, что те, кто делали заявление о необходимости наказать РФ за невыполнение американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием, просто этого не знают», - сказала Захарова.

В заключение она добавила, что по этой причине американцам следовало бы применить свой закон к самим себе. А все то, что заявляется в адрес России, абсурдно, в связи с чем «пугают не санкции, а уровень тех людей, которые их придумывают и занимаются их популяризацией».

Ранее глава международного комитета палаты представителей США Эд Ройс ранее заявил, что РФ якобы не соблюдает требования американского закона о химическом оружии.