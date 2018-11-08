Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air врезался в столб
В конце октября Boeing 737 этой же авиакомпании потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Фото: Irsan Hidayat Facebook
Индонезийскую авиакомпанию Lion Air предследуют трагедии. Сегодня стало известно, что ее самолет задел крылом осветительный столб. Инцидент произошел в аэропорту Бенкулу. Этот город является столицей одноименной провинции в Индонезии.
По предварительным данным, никто не пострадал. Об инциденте сообщил новостной портал Tribun-Timur.
В октябре Boeing 737 этой же авиакомпании рухнул в море. Все 189 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погибли.