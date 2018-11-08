МИД РФ назвал спектаклем санкционную политику Вашингтона

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали спектаклем ситуацию с очередным витком антироссийских санкций. Сейчас в Вашингтоне обсуждают, какие ограничительные меры против Москвы можно ввести и что за этим последует.

В МИД РФ напомнили, что за последние годы США уже 62 раза вводили в отношении Кремля различные ограничения, однако запугать Россию или заставить ее изменить свою внешнюю и внутреннюю политику в угоду чужим интересам невозможно.

Санкции и охлаждение двусторонних отношений только вредят, напомнили на Смоленской площади. Помимо торговли и совместной борьбы с терроризмом, страдает межпарламентский диалог. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков завил журналистам, что рассчитывает на то, что новый состав конгресса, выборы в который состоялись 6 ноября, будет активнее заниматься нормализацией отношений двух стран.