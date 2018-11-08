Александр Самедов прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал инцидент с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Самедов предположил, что у его коллег были веские причины для совершенного поступка. Тем не менее игрок сборной не оправдывает действия сидящих в СИЗО спортсменов, сообщает «360».

«В этой ситуации не стоит делать акцент на том, что они футболисты. Люди совершили ошибку - да. Но в первую очередь это люди, не надо делить их на профессии. И я не думаю, что это должно сказаться на отношении общества к футболистам», - сказал Самедов, комментируя нашумевший инцидент в московском кафе.

Скандал, который может стоить Александру Кокорину и Павлу Мамаеву футбольной карьеры, произошел 8 октября. Сначала игроки приняли участие в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем стали зачинщиками драки в столичном кафетерии.

От рук нападающего «Зента» и полузащитника «Краснодара» серьезно пострадали чиновник Минпромторга РФ Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас оба футболиста отбывают двухмесячный срок в СИЗО.