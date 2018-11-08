Массовая стрельба произошла в Калифорнии

Массовая стрельба произошла в среду, 7 ноября, в одном из ресторанов в американском штате Калифорния.

Как уточняет телеканал NBC, звонок в полицию поступил приблизительно в 23:15. Также сообщается, что в результате перестрелки есть пострадавшие.

Первые кадры с места ЧП опубликованы в Сети. Известно, что пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время об их точном числе информации нет, однако RT сообщает примерно о 30 человеках.

По данным издания, на улицах вблизи ресторана видна кровь. Также, по информации ряда СМИ, стрелок все еще находится на свободе.