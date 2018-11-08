Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное

Ученые выяснили, что африканская черноногая кошка является самым результативным хищником семейства кошачьих на планете. В среднем за ночь этот небольшой кот с мягкими черными лапами убивает 14 животных. Чтобы добиться такого результата, тому же леопарду придется охотиться полгода. О необычном хищнике рассказал сайт «Комсомольской правды».

Черноногая кошка намного меньше, чем обычные домашние мурзики. Ее вес чуть меньше двух килограммов, а в длину она достигает 30-50 сантиметров. Черноногой ее называют из-за соответствующего цвета меха, который растет у нее между подушечек лап. Он позволяет кошке ходить по раскаленному песку.

Такая кровожадность обусловлена повышенным метаболизмом. Коту просто нужно есть каждые 50 минут. Поэтому он и охотится как проклятый. Больше половины атак успешны - добыча оказывается в мягких, но очень цепких лапах. У тех же львов результаты скромнее - только 25-30% их нападений результативны.