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Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:13 08.11.2018
В среднем такому представителю семейства кошачьих удается за одну ночь поймать 14 животных.
Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное
Фото: Frans Lanting Globallook

Ученые выяснили, что африканская черноногая кошка является самым результативным хищником семейства кошачьих на планете. В среднем за ночь этот небольшой кот с мягкими черными лапами убивает 14 животных. Чтобы добиться такого результата, тому же леопарду придется охотиться полгода. О необычном хищнике рассказал сайт «Комсомольской правды».

Черноногая кошка намного меньше, чем обычные домашние мурзики. Ее вес чуть меньше двух килограммов, а в длину она достигает 30-50 сантиметров. Черноногой ее называют из-за соответствующего цвета меха, который растет у нее между подушечек лап. Он позволяет кошке ходить по раскаленному песку.

Такая кровожадность обусловлена повышенным метаболизмом. Коту просто нужно есть каждые 50 минут. Поэтому он и охотится как проклятый. Больше половины атак успешны - добыча оказывается в мягких, но очень цепких лапах. У тех же львов результаты скромнее - только 25-30% их нападений результативны.

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