Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ребенка в Москве

В Москве задержан подозреваемый в жестокой расправе над женщиной и ее ребенком. Им оказался житель Владимировской области 38 лет, сообщает «360». По версии следствия, он был сожителем своей жертвы.

Ранее стало известно, что на севере столицы обнаружили тела женщины и ее 12-летнего сына. На них были следы насильственной смерти. Сейчас задержанный дает показания. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Подозреваемому в случае доказательства его вины грозит длительное тюремное заключение.