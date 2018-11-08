После прочтения сжечь: в Волгограде в урне для мусора обнаружили свалку уголовных дел

В Волгограде выбрали весьма необычный способ для хранения уголовных дел - в мусорном баке в 30 метрах от входа в отдел полиции № 2 УМВД РФ.

В Сети появились подтверждающие это фотографии. По данным портала rnbee, мусорный бак переполнен уголовными делами на улице Тряскина, 11.

«Мы знали, что в этом отделе МВД мало места для архива, но не настолько», - говорится в сообщении портала.

В связи с происшествием пользователи попросили провести проверку.