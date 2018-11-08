В РПЦ возмутились отказом Киева пустить на территорию страны епископа Амвросия

В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси прокомментировали инцидент с участием епископа Амвросия, которого украинские пограничники не пустили на территорию страны. Духовное лицо направлялось в Киев по приглашению ректора местных духовных школ для участия в праздничных мероприятиях. По словам руководителя пресс-службы Александра Волкова, действия официального Киева вызывают возмущение и разочарование.

«Это, конечно, вопиющий случай беззакония и политической ангажированности, которую в очередной раз проявляет действующая политическая власть на Украине.

Владыка Амвросий направлялся в Киев для участия в мероприятиях Киевской духовной академии и был приглашен ректором местных духовных школ. Это обычная и регулярная практика, когда представители тех или иных духовных школ посещают своих собратьев во время праздников и торжеств. Так же должно было быть и сейчас.

Но согласно решению властей епископу Амвросию был запрещен въезд на территорию Украины. Это возмутительное и совершенно недопустимое действие, и ему нет никаких разумных объяснений. В той официальной бумаге, которая была выдана, не содержится вменяемых объяснений и оправданий этим действиям. Мы видим в этом совершенно четкий политический подтекст, особенно с учетом тех заявлений, которые господин Порошенко сделал в эти дни в отношении представителей РПЦ.

Все это ложится в общий контекст, и воспринимается как резкое и негативное отношение к представителям канонической церкви, и вызывает глубокую обеспокоенность, недовольство и возмущение», - рассказал в интервью «Звезде» Александр Волков.

Сразу по прилете священнослужителя в Киев ему устроили допрос. Пограничники интересовались, посещал ли Амвросий территории самопровозглашенных республик и Крым.