Фрегат ВМФ Норвегии столкнулся с нефтяным танкером

У западного побережья Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат Норвежского Военно-Морского Флота. Инцидент произошел в среду, 8 ноября.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на сообщение полиции, в результате инцидента пострадали семь человек. Однако погибших в результате ЧП нет.

Сообщается, что в момент, когда фрегат HNoMS Helge Ingstad начал заполняться водой, все члены экипажа были эвакуированы с судна - речь идет о 137 человеках.

Также известно, что авария случилась в муниципалитете Эйгарден. В настоящее время на фрегате остаются десять членов экипажа, спасательная операция продолжается. Что касается танкера, то жизням тех 23 человек, которые находились на борту Sola TS, ничего не угрожает.