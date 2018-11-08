Суд оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе

Бывший глава отдела ОМВД Уфимского района Павел Яромчук, которого следствие подозревает в изнасиловании девушки-дознавателя, останется под арестом. Такое решение принял Верховный суд Башкирии, сообщил адвокат арестованного.

Также суд отклонил ходатайства защиты начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и третьего подозреваемого в групповом изнасиловании, начальника ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

По версии следствия, в ночь на 30 октября все трое распивали спиртные напитки в служебном кабинете. Присоединиться к застолью пригласили молодых коллег, среди которых была девушка-дознаватель. Оказавшись наедине с ней, бывшие полицейские жестоко избили ее и изнасиловали.