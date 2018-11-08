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Суд оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе

Ян Брацкий
09:50 08.11.2018
Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал подозреваемых до 31 декабря.
Суд оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Фото: Вадим Брайдов, РИА Новости

Бывший глава отдела ОМВД Уфимского района Павел Яромчук, которого следствие подозревает в изнасиловании девушки-дознавателя, останется под арестом. Такое решение принял Верховный суд Башкирии, сообщил адвокат арестованного.

Также суд отклонил ходатайства защиты начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и третьего подозреваемого в групповом изнасиловании, начальника ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

По версии следствия, в ночь на 30 октября все трое распивали спиртные напитки в служебном кабинете. Присоединиться к застолью пригласили молодых коллег, среди которых была девушка-дознаватель. Оказавшись наедине с ней, бывшие полицейские жестоко избили ее и изнасиловали.  

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