Точные и опасные: Т-90 в Ираке опробовали ракеты комплекса «Рефлекс»

Иракские танкисты продолжают осваивать новейшие российские танки Т-90С. В Сети появились первые фотографии, на которых наводчики-операторы знакомятся с огневыми возможностями боевых машин, включая отработку применения управляемого оружия.

Боекомплект «девяностых» включает ракеты комплекса 9К119М «Рефлекс-М», которые способны поражать цели на дистанции до пяти тысяч метров. Кроме того, боеприпасы имеют тандемные боевые части, способные уничтожить оборудованную динамической защитой бронетехнику. Что касается выполнения задач в ночное время, то этому способствует также наличие современного тепловизионного прицела.

Таким образом, иракские танкисты получили возможность наиболее эффективно вести боевые действия в условиях пустынной местности.