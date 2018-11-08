Вячеслав Цеповяз отправлен в штрафной изолятор

Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в ИК-3 за многочисленные убийства, отправлен в штрафной изолятор. Скандал вокруг заключенного разгорелся после публикации фотографий, на которых он позирует с мобильным телефоном на фоне обеденного стола.

На снимках видно, что обедал Цеповяз отдельно от остальных заключенных. В меню у арестанта были шашлыки и крабовое мясо. Накануне с Цеповязом встретился его адвокат, сообщает «360».

«С Вячеславом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он сообщил, что его поместили в ШИЗО на непонятных мне пока основаниях», - рассказал защитник Цеповяза.

Адвокат заключенного отметил, что подлинность фотографий еще не доказана, тем не менее шумиха вокруг них послужила поводом для многочисленных проверок в отношении Цеповяза. Сейчас в ИК-3 работает специальная комиссия Генеральной прокуратуры, которая проверяет условия, в которых он пребывал. Уже вскрыты факты многочисленных нарушений администрацией исправительного учреждения.

Цеповяз находился на привилегированных условиях, питался дорогостоящими продуктами, свободно пользовался служебными помещениями и мобильной связью. Кроме того, заключенному часто предоставлялись длительные свидания с родственниками и друзьями.

Тем временем руководство ИК-3 за допущенные нарушения может само оказаться за решеткой. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении представителей администрации колонии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проконтролировать ход доследственной проверки.