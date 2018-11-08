Тринадцать заключенных погибли при штурме колонии строгого режима в Таджикистане

В результате бунта, который произошел в колонии строгого режиме в городе Худжанде в Таджикистане, погибли 13 заключенных. Об этом рассказал источник в силовых структурах Согдийской области.

«Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строго режима в Худжанде, где они подняли бунт», - цитирует сообщение РИА Новости.

Также источник рассказал о том, что один из заключенных был членом ИГ*. Он обезоружил охранника, захватив автомат, после чего открыл огонь по надзирателям и охране. Другим заключенным удалось захватить один из корпусов колонии.

В результате бунт был подавлен спецназом УВД Согдийской области. В настоящее время на месте ЧП работает специальная следственная группа. Все причины бунта устанавливаются.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ