На Украине призвали власти ЕС отказаться от «Северного потока - 2»

Украина пугает Европу зависимостью от России. На этот раз спикер Верховной рады Андрей Парубий уговаривает лидеров ЕС отказаться от участия в дальнейшей реализации проекта газопровода «Северный поток - 2», сообщают «Известия».

«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток - 2". Потому что мы как никто знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку», - заявил Парубий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель - а именно Германия является конечной точкой прокладки нового трубопровода - не раз опровергала опасения соседей, объясняя, что «Северный поток - 2» является сугубо коммерческим проектом. При этом политик призвала сохранить украинский газовый транзит, о дальнейшем существовании которого так пекутся в Киеве.

Трубопровод прокладывают по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Власти последней пока так и не выдали разрешение на ведение работ, однако оператор проекта заранее предусмотрел альтернативный маршрут газовой магистрали.

Общая стоимость «Северного потока - 2»» составит около десяти миллиардов евро. Начало поставок голубого топлива в Европу по новым трубам запланировано на четвертый квартал следующего года.