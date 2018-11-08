Затерянная во времени: опубликованы «неопровержимые доказательства» существования Атлантиды

Всемирно известный блогер Джимми Брайт рассказал о шокирующем открытии: легендарная Атлантида якобы находилась на территории, где в настоящее время расположена пустыня Сахара.

Брайт поделился абсолютно новой теорией, которая заключается в том, что остатки затерянного государства якобы находятся на северо-западе Африканского континента, а точнее в Мавритании.

Для того чтобы прийти к такому выводу, Брайт проанализировал не только литературные и исторические, но также и географические источники, которые предполагают схожесть между структурой Ришат в Сахаре и описаниями самой Атлантиды, причем последние сделал еще известный философ Древней Греции Платон.

В частности, Брайт заявил, что ему удалось обнаружить более десяти сходств, которые так впечатлили блогера, что он назвал структуру Ришат наиболее вероятной локацией, где может находиться Атлантида.

Вместе с тем блогер упомянул царя Мавритании Атласа, который правил в XVI веке, а также сына Посейдона, мифического короля Атлантиды, которого также звали Атлас.

Брайт пришел к выводу, что сама структура Ришат создана из концентрических кругов, о которых писал еще Платон - речь идет о четырех кругах, заполненных землей, а также о трех кругах воды, уточняет Daily Star.

Ранее исследователи привели новые предположения, согласно которым Атлантида якобы была обнаружена вблизи Ирландии.