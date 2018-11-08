Второй шанс: ВВС США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается на сайте министерства обороны США.

Уточняется, что пуск был проведен с базы ВВС Ванденберг, расположенной в американском штате Калифорния. Видео было опубликовано в Twitter.

Представители Командования глобального удара ВВС отметили, что учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник, 7 ноября. Тест был проведен с целью отработки надежности и точности систем МБР.

Кроме того, как дополняет Associated Press, учебная цель была успешно поражена. Она располагалась в Тихом океане.

В настоящее время других подробностей запуска пока нет.

Совсем недавно, в июле текущего года, испытание Minuteman III прошло неудачно - тогда, как сообщили представители ВВС США, во время полета ракеты обнаружились аномалии, в результате чего на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.