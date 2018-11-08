Прокуратура будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении администрации ИК-3

В отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Александр Куренной. Сейчас в ИК-3 проводится инспекционная проверка. Ее назначили после появления в Сети фотографий, на которых Цеповяз, известный как член «банды Цапка» позирует с мобильным телефоном сидя за столом сервированным шашлыком и крабовым мясом.