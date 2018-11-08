Прокуратура будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении администрации ИК-3
Ранее в Сети появились фотографии на которых Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в ИК-3, позирует в камере с мобильным телефоном. При этом обеденный стол заключенного заставлен блюдами с деликатесами.
Фото: amur.fas.gov.ru
В отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, могут быть возбуждены уголовные дела. Об этом заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Александр Куренной. Сейчас в ИК-3 проводится инспекционная проверка. Ее назначили после появления в Сети фотографий, на которых Цеповяз, известный как член «банды Цапка» позирует с мобильным телефоном сидя за столом сервированным шашлыком и крабовым мясом.