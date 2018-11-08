В Италии Умер художник Оскар Рабин

Ушел из жизни известный российский художник Оскар Рабин. Живописец скончался в возрасте 90 лет в Италии, накануне открытия выставки в Русской академии Флоренции. Об этом сообщил его представитель, меценат и коллекционер Марк Ивасилевич. Возможной причиной смерти Рабина мог стать сердечный приступ.

Оскар Рабин стал известен широкой публике в 1974 году. Когда организованную им выставку неофициального искусства в Москве разогнали бульдозерами и поливочными машинами. Спустя несколько лет мастера лишили советского гражданства, после чего он был вынужден иммигрировать во Францию.

Гражданство художнику вернули в 1990 году, а паспорт гражданина он получил РФ Рабин получил в 2006 году. О дате прощания с мастером пока ничего не сообщается.