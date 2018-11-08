Украинские пограничники отказали во въезде в страну ректору Московской духовной академии

Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия не пустили на Украину. Пограничники задержали его на пропускном пункте аэропорта «Киев», отвели в отдельное помещение, где устроили самый настоящий допрос. У священнослужителя интересовались был ли он в Крыму и в Донбассе, а также, требовали объяснить, зачем он вообще прилетел на Украину.

После чего отказали во въезде. Как сообщается на сайте Московской духовной академии, Амвросию вручили некую бумагу, в которой указана откровенно надуманная причина отказа во въезде, а именно то, что Амвросий якобы «не может подтвердить место запланированного пребывания на территории Украины». При том, что на руках у ректора академии было официальное приглашение, согласно которому Амвросия разместят в гостинице Киево-Печерской Лавры.

На вопрос владыки, как все это понимать, ответа не дали. Поэтому в Москве возникло только одно объяснение. Ранее Петр Порошенко призвал священников Русской православной церкви покинуть Украину, так как в стране им «нечего делать». А за час до прилета Амвросия в Киев Автокефальная церковь выступила с требованием не пускать его в страну.