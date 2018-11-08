Разрушают, чтобы построить заново: сирийскую Харасту готовят к восстановлению
Cо стороны, кажется, что этот гигантский манипулятор поедает тяжелые бетонные блоки. Бригада рабочих довершает то, что не доделала война. Многие из этих строений уже несколько месяцев держатся лишь на стальной арматуре и в любой момент могут обрушиться.
Это здание в самом центре населенного пункта, уже не восстановить. Инженеры обследовали его при помощи специального оборудования и сделали вывод, что для жизни оно не пригодно и, более того, опасно. А значит, под снос.
До войны в Харасте проживало около 45 тысяч человек. Сейчас осталось чуть более двух тысяч. Многие улицы еще только предстоит расчистить, чтобы туда смогла попасть строительная техника.
Этот район в большинстве своем застроен многоэтажными зданиями. Почти треть их них, говорит руководитель местной администрации, придется снести.
«У нас в Харасте работает специальная группа инженеров, которые осматривают каждое здание, на каждой улице. Те, здания, которые еще можно восстановить мы, конечно же, сносить не будем. Но ущерб постройкам причинен огромный», - сказал Аднан Альвозах, руководитель администрации Харасты.
Узкие, извилистые улицы, высокие дома. В этой части Восточной Гуты боевики закрепились особенно крепко. Стратегически важный для них район, сейчас сплошные руины. Даже коренные жители, порой не сразу могут найти свои дома. В каждое из этих зданий попали десятки мин и снарядов.
Здесь в Харасте боевики хозяйничали почти год. Именно отсюда они обстреливали восточные кварталы Дамаска, поэтому выбить их, было задачей крайне важной. Насколько серьезные бои были здесь, можно судить по этим развалинам.