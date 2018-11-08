СМИ уличили ряд крупных АЗС России в скрытом росте цен на бензин

С июня текущего года российские нефтяные компании, включая «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл», начали сокращать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам.

Как уточняет газета «Коммерсант», таким образом крупные компании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин, а также дизельное топливо на своих заправках. При этом процесс осуществляется в условиях согласованной с правительством заморозки цен.

При этом издание отмечает, что первой компанией, которая ввела соответствующие наценки вместо скидок по топливным картам для корпоративных клиентов, стала «Газпром нефть».

«"Газпромнефть корпоративные продажи" осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений», - говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что «текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона».

В то же время «Роснефть» отменила скидки для корпоративных клиентов, а вот на заправках «Лукойла» скидки по-прежнему остаются. Но вот условия для клиентов по данным картам ухудшились.

Вместе в аппарате вице-премьера России Дмитрия Козака заявили, что в правительстве не обладают данными о клиентских программах сетей. Также официальный комментарий о сложившейся ситуации пока еще не дали и в самих крупных нефтяных компаниях.

Ранее сообщалось, Минэнерго, ФАС и нефтяные компании подпишут до 7 ноября соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке.