Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о неизбежности признания Крыма российским. Известный политик дал интервью изданию Aachener Nachrichten в котором раскритиковал позицию некоторых европейских лидеров и политику санкций.

«Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет долго», - напомнил Шредер.

Экс-канцлер ФРГ призвал Европу одуматься и как можно скорее восстановить сотрудничество с Москвой. Без нее на европейском континенте не возможен прочный мир, добавил Шредер.

Крым стал российским регионом четыре года назад после государственного переворота на Украине. В ходе референдума за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев. Киев результаты народного волеизъявления не признал и по прежнему считает Крым своей территорией. США и ЕС ввели в отношении России санкции за незаконное, с их точки зрения, присоединение территории.

Москва неоднократно заявляла, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин в своих интервью не раз говорил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «закрыт окончательно».