На юге Франции рухнул жилой дом

На северо-востоке Франции в городе Шарлевиль-Мезьер рухнул один жилой дом. Всего за несколько минут до катастрофы спасатели с помощью пожарной лестницы успели эвакуировать женщину. Они приехали на вызов как только по стенам пошли первые трещины. После чего здание просто сложилось. Жильцов окрестных домов пришлось эвакуировать. В общей сложности спасатели вывели на улицу более 50 человек.

Это не первый инцидент с обрушением жилых домов на юге Франции. В начале недели в Марселе рухнули сразу три дома. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили под завалами тела шести человек. Жертв могло быть и больше, если бы один из рухнувших домов не был аварийным и к момент ЧП расселенным.